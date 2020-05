El pasado 23 de abril la jueza penal de sentencia número 2, Cándida María Fleitas, admitió la querella autónoma promovida por Alejandro Domínguez a través de su abogado Claudio Lovera Velázquez contra José Luis Chilavert, por los hechos punibles de calumnia, difamación e injuria.

Sobre el punto, Claudio Lovera explicó hoy en Universo 970 que la querella presentada tiene por objeto “11 momentos, en los cuales se desarrollaron estas expresiones en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado”.

“La instrucción es debatir todo esto en un juicio oral. Demostrar que todas estas expresiones responden a los hechos punibles que se señalan y solicitar una sanción penal”, alegó el abogado.

Algunas de las expresiones que la parte acusatoria tuvo en cuenta para el caso tienen que ver con las afirmaciones que soltó Chilavert con relación a los patrocinantes de la CONMEBOL y la implementación de la tecnología del vídeoarbitraje (VAR).

Lovera explicó que la querella, en primer paso, debe demostrar la existencia de las expresiones, que causan esta acción judicial y, a su vez, demostrar que “esas circunstancias (acusaciones) en la realidad no se presentan”.

Alejandro Domínguez, como impulsor de esta acción privada, está obligado a presentarse a la audiencia de conciliación. No así Chilavert, que puede evitar este paso y preparar sus argumentos para el juicio oral.

“Esta querella en particular, como mínimo, tiene once oportunidades en que se cometieron hechos punibles a criterio nuestro. Creemos que no es una cuestión menor”, zanjó Lovera.

Por su lado, José Luis Chilavert no tardó en hacerse sentir. “Hace mucho tiempo que estaba esperando que me abran las puertas de la corrupbol. Si Domínguez me hizo esta denuncia es porque quiere amedrentarme, yo puedo demostrar todo lo que he manifestado, voy a ir hasta el final”, dijo el excapitán albirrojo hoy en charla con radio Ñandutí.

Las partes fueron convocadas para el próximo 16 de junio a las 10:00 de la mañana para el desarrollo de la audiencia de conciliación en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia.

Chila será representado por Pedro Wilson Marinoni. “Mi abogado les va a pedir documentos de todo tipo, me encanta que hayan abierto esta puerta”, insistió el laureado exjugador.