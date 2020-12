Los internautas franjeados consideran que lo de Raúl Bobadilla es equiparable a la acción que le costó una larga sanción (cuatro partidos) a Jorge ‘Pollo’ Recalde (cuando se tocó los genitales al marcarle a River Plate en Para Uno).

Bobadilla salió disparado al festejo luego de sellar el 1-3 (86’) que certificó la clasificación de Guaraní a las semifinales del torneo Clausura 2020. El fornido atacante se despojó de sus prendas y por poco no dejar más de lo debido.

“Por este festejo de gol, el futbolista de @elClubOlimpia el señor @Pollo_Recalde fue suspendido por el Tribunal de la @APFOficial por 4 partidos, veremos que pasa con el futbolista de Guarani Bobadilla por su festejo de gol de anoche”, tuiteó el abogado Alvaro Arias, exdirigente de la institución franjeada.

La ola de críticas no se hizo esperar y los hinchas han puesto en marcha una campaña en redes sociales en pro de conseguir la suspensión del delantero.

"Fue una descarga simplemente, me saqué la remera, lo del short fue por la emoción y la euforia, no fue con la intención de faltar el respeto a nadie. Mi mamá me llamó y dijo que me quise desnudar, no fue así. La verdad que estoy muy tranquilo porque no hubo intención de cargarle a nadie. No temo (acción de oficio del Tribunal), porque lo del él (Recalde) fue diferente", afirmó el delantero hoy en charla con Versus Radio.

Mucho de lo que pase en este caso depende del informe del árbitro Juan Gabriel Benítez, quien tuvo a su cargo el lance entre gumarelos y aborígenes.