“Ahora debemos concentrarnos en hacerlo lo mejor posible. Si en algún momento algún socio se molestó con lo dije o hice que no tenga duda que fue pensando en lo mejor para el club”, comenta el capitán de los catalanes.

El diez quiere hacer tabla rasa después de un verano (europeo) convulso, en el que envió un burofax al club para que le liberara de su compromiso y evidenció sus diferencias con el equipo directivo que lidera Josep Maria Bartomeu.

“Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir”, añadió.

Cree Messi que “este equipo dará lo mejor” con el único objetivo de “conseguir las alegrías que siempre da el fútbol sobre todo a esta gente, nuestros seguidores, que tanto lo merecen”.

La idea del barcelonista es dejar atrás las diferencias: “Particularmente asumo mis errores que, si existieron, fueron solo para hacer un mejor y más fuerte FC Barcelona”, comentó el argentino.

“Pero ya está, todo pasó y debemos concentrarnos en hacerlo lo mejor posible y en conseguir todo lo que podamos lograr juntos, como equipo y como hinchada: sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos, siempre unidos y remando en la misma dirección”, insistió.

Recuerda el diez del Barça que quien le conoce sabe que no es capaz de jugar a otra cosa que no sea siempre “para ir a ganar y darlo todo en la cancha”.

“Fue así durante toda mi carrera y eso no va a cambiar. Hoy día mi compromiso con esta camiseta y este escudo es total, sigue intacto”, aclaró.

También habló sobre la marcha de Luis Suárez al Atlético de Madrid y al comentario que realizó entonces en ‘Instagram’ cuando se confirmó la marcha: “Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”.

Al respecto, Messi admitió que dijo lo que sentía “en algunos momentos que fueron duros” para él. “Entiendo que habrá quien piense que debí callar o dejarlo pasar, pero me dolieron muchas cosas en las últimas semanas y fue mi forma de expresarlo”, argumentó.