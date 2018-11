El delantero de Cerro Porteño publicó un extenso descargo hoy en su cuenta de Instagram.

En este sentido, incluyó el artículo que lo menciona entre los posibles fichajes de Olimpia, que tendría un per-acuerdo, y dejó en claro que “yo no me voy a ir al equipo rival”.

“En primer lugar, por respeto a mi club. En en segundo lugar, porque soy cerrista y tengo ética”, aseveró.

Haedo felicitó al cuadro Decano por el bicampeonato, pero también mencionó que Cerro se la hizo fácil porque “cometimos muchos errores, muchos puntos regalamos y muchas decepciones tuvimos. Me incluyo en primer lugar”, soltó.

El atacante pidió disculpas a la “gente trabajadora que ahora lo máximo para ir a la cancha” porque son “los que más sufren” con los resultados.

“Se termina mi contrato en diciembre y hablamos ya hablado todo con Cerro, pero quedó hasta ahí. Acepté la primera propuesta que me dieron hasta con las cláusulas de lesiones, todo porque acá no me importa el dinero”, zanjó.

“Este club es muy grande y puede ser más grande si hacemos bien las cosas, todos juntos. Todavía no renové y eso no cambiará mi cerrismo, y si no continúo en Cerro tengan por seguro que no iré al equipo rival”, sentenció.