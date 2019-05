Recogió el guantazo. Nelson Haedo hizo un potente descargo contra Horacio Elizondo. El director de la Comisión de Árbitros dijo que el jugador de Cerro Porteño necesita pruebas para acusar a sus dirigidos, a lo que el delantero no tardó en responder.

Los errores arbitrales del último Cerro vs. San Lorenzo siguen tirando cola.

En este sentido, ahora le tocó al Nelson Haedo salir al campo de la polémica luego de ser cuestionado por el funcionario argentino.

“Señor (Horacio) Elizondo, soy un profesional. No me venga a decir que pruebas y que esto y aquello”, indica Haedo en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.

El ‘León’ dijo que las pruebas de su acusación están en manos de la Comisión ya que se “imagina” que las charlas entre los árbitros son gravadas para un análisis posterior.

“Disculpe mi ignorancia, el micrófono que usan (intercomunicador) ¿se guarda lo que ustedes dicen después de los partidos? Me imagino que sí, no; para analizar si hubo errores o no, pues ahí está la prueba”, soltó.

La cosa no terminó allí ya que el futbolista soltó un desafío: “haga escuchar ese audio, si es que dice que necesito una prueba. Esa es la prueba“.

Haedo había dicho que Cristian Aquino -juez principal del cotejo- le dijo “hace 22 fechas están atrás y me querés culpar’”. En este punto, aclaró que el percance no fue con Aquino, sino “con el línea que estaba hacia preferencias (Milciades Saldívar)”.

“La otra prueba es que al termina el partido, el cuarto árbitro viene y me dice ‘se equivocó muy mal en decirte eso’. ¿Entonces quién es acá el mentiroso? No me vengan a querer ensuciar a mí, soy un trabajador honesto y responsable”, zanjó.

Por último, el capitán cerrista insta a Elizondo y sus colaboradores a tomar “la responsabilidad que tengan” ya que “veníamos ya mal en el arbitraje y desde que usted asumió señor Elizondo, estamos peor”.

“No estamos diciendo que nos robaron el campeonato, nada que ver. Felicitaciones al equipo rival, que hizo un excelente campeonato, están invictos, por algo están en la punta. Y esto mancha lo que están haciendo”, sentenció.