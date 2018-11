"No queremos promover el juego excesivo a través de nuestro equipo y nuestros jugadores. No creo que la mesa directiva me vaya a despedir porque esté rechazando estas ofertas. Juntos creemos en las mismas cosas como parte de nuestros principios", explicó Sweet, cuyo Luton milita en la League One, el equivalente a la Tercera división.

La decisión sorprende en Inglaterra, donde el 60 % de los equipos están esponsorizados por casas de apuestas.

En la Premier League, nueve equipos están patrocinados por casas de apuestas, mientras que en la Championship (Segunda división), 17 de 24 tienen el nombre de algunas de estas compañías relacionadas con el juego en sus camisetas.

"A lo largo de los años, hemos recibido ofertas de por lo menos una casa de apuestas cada año. Podemos haber dejado pasar más de medio millón de libras, probablemente, pero estoy muy cómodo con ello", apuntó Sweet.

El Luton marcha en estos momentos quinto en la League One, en puestos de playoff de ascenso.