Mario Rodríguez, titular del club chileno afirmó a Deportes UNO que “no dicen nada, ni siquiera se excusan”.

“Esta gente no quiere pagar y estamos muy molestos por eso. El fútbol sudamericano no puede funcionar de esa manera. No es posible”, indicó.

A decir de Rodríguez, la primera cuota feneció en diciembre pasado. Son tres pagos de trescientos mil dólares que tienen pagarés en espera.

“Tengo entendido que Paraguay es un país serio”, manifestó y añadió que “es una sinvergüenzada la que nos hacen estos dirigentes”.

Contó que “revocamos el derecho de nuestro abogado Gerardo Acosta” porque justifica que no hizo nada a favor del club trasandino.

“Son gente que no tienen ética en los negocios”, refirió por la gente de Cerro Porteño. “El presidente nuca habló conmigo, ni siquiera una excusa”, se quejó.

Agregó que “eso se llama deshonestidad. No querían que recurramos a la prensa pero no encontramos otra manera” y dijo que “no me explico cómo Cerro Porteño tiene esa clase de dirigentes”.

“Cómo pueden usar a un jugador un año sin pagar, habiendo documentos. Simplemente no quieren pagar y estamos por eso bastante molestos”, insistió.

Diego Churín fue contratado por Cerro Porteño en julio del 2017. Es uno de los principales artilleros que tiene el club paraguayo, en el que ha convertido 39 goles entre torneos oficiales e internacionales.

Rodríguez se excusó de dar el nombre del nuevo asesor legal que reemplaza a Acosta, pero es de nacionalidad chilena. “No sé qué habrá en realidad”, mencionó.

“El presidente de Cerro Porteño no es un caballero. Nos gustaría que la prensa difunda esto a ver si nos dan una mínima explicación”, fustigó.