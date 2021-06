"Es cierto que ayer fue una delicia ver a Paul en el terreno de juego", bromeó.

En unas imágenes que están dando la vuelta al mundo, Rüdiger pone la boca y hace un gesto de morder en la espalda de Pogba en el final del primer tiempo del Francia-Alemania de la Eurocopa. Un incidente confirmado en la noche del martes por el propio Pogba: "Creo que me mordió un poco, sí, pero en plan amistoso, porque nos conocemos".

Este miércoles Varane abordó el suceso en conferencia de prensa, también con dosis de humor.

"Lo cierto es que ver a Paul anoche fue un regalo, una delicia, de ahí a morder, se ha pasado un poco", señaló entre risas el defensor del Real Madrid, pieza esencial en la victoria ante los alemanes por 1-0.

"En el terreno de juego había muchas ganas, creo que Paul podría haberse tirado al suelo, pero él no es así. Después del partido han hablado y no hay nada demás. Se le podría haber sancionado por esa acción, pero no fue el caso. Vamos a mirar hacia adelante", señaló.

Según el diario deportivo francés L'Équipe, la UEFA no sancionará de oficio a Rüdiger por su gesto.