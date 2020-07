"No apruebo lo que pasó en el tour del Adriático, pero condenar a Djokovic y decir que lo jodió todo es demasiado barato para mí", dijo Wolfgang Thiem en una entrevista al diario vienés "Die Presse" sobre las fuertes críticas internacionales al número uno del tenis mundial.

El rotativo adelanta en su web que las declaraciones que publicará este lunes en la versión impresa, recuerda el escándalo desatado por los casos positivos de varios tenistas en el torneo regional que se había planeado inicialmente con tres semanas de competiciones en Serbia, Croacia, Montenegro y Bosnia-Herzegovina.

Pero fue interrumpido el 22 de junio en la ciudad croata de Zadar, la segunda escala, tras conocerse el contagio de Grigor Dimitrov, decimonoveno en el ránking ATP.

Los partidos se disputaron con público y sin las medidas de higiene y distanciamiento físico recomendadas para evitar los contagios.

Además de abrazarse delante de las cámaras, los participantes del torneo celebraron una fiesta en un club de Belgrado.

En opinión de Thiem padre, Djokovic no hizo nada malo: "Por supuesto que el baile en la discoteca no fue óptimo, pero Djokovic básicamente no hizo nada malo. Simplemente se descuidaron un poco, estaban eufóricos".

Valora asimismo el objetivo caritativo de la iniciativa de la primera raqueta del mundo.

"Yo prefiero que haya unos pocos casos más de coronavirus y poder recaudar unos pocos miles de euros para una clínica de cáncer infantil", comentó.

Y adelantó que su hijo anunciará que donará con fines caritativos el dinero del premio ganado en Belgrado.

El propio Dominic Thiem, tercero en el ránking ATP, ha admitido, en declaraciones a la emisora pública ORF, que el torneo fue un "gran error de todos nosotros".

"Pero lo más importante es que aprendamos de nuestros errores", dijo Thiem este jueves, poco después de que se conociera que Djokovic y su esposa Jelena dieron negativo en un nuevo test de coronavirus, el primero realizado desde el positivo inicial anunciado el 23 de junio.

Además del matrimonio Djokovic y de Dimitrov, habían dado positivo también otros participantes del Adria Tour, como el croata Borna Coric, el serbio Victor Troicki y su mujer, y dos entrenadores de Djokovic, Marco Panichi y Goran Ivanisevic, así como el de Dimitrov, Kristijan Groh.