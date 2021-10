La seleccionadora nacional, Epifania Benítez, dio a conocer la lista de 20 jugadoras Sub 20 convocadas para los dos encuentros amistosos que disputará la Selección Paraguaya Femenina.

Los partidos tendrán lugar los días 22 y 25 de octubre ante la Selección de Brasil, ambos, en el estadio de los Defensores del Chaco.

Las seleccionadas activarán desde el martes 19 de octubre en el predio del Parque Guasú Metropolitano.

COVNOCADAS

Arqueras: Soledad Belotto (Sol de América), Camila Pereira (Sol de América).

Defensoras: Luz Silva (Cerro Porteño), Sofía Almirón (Sol de América), Fiorela Martínez (Libertad/Limpeño), Giovanna Mingo (Olimpia), Clara Luna (Cerro Porteño), Luz Vargas (Sol de América).

Mediocampistas: Monserrath Ayala (Minas Brasilia Futebol – Brasil), Nabila Perruchino (Sol de América), Milagros Pavón (Libertad/Limpeño), Yannina Servín (Cerro Porteño), Belén Riveros (Cerro Porteño), Gabriela Ibáñez (Sol de América), Sofía Oviedo (Libertad/Limpeño), Jorgelina González (Sol de América).

Delanteras: Erika Cartaman (Barcelona Sporting Club – Ecuador), Tais Leiva (Cerro Porteño), Zunilda Coronel (Libertad/Limpeño), Milagros Rolón (Olimpia).

AMISTOSOS

-Viernes 22 de octubre

*Paraguay Sub 20 vs. Brasil Sub 20

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 18:00 (TV).

-Lunes 25 de octubre

*Paraguay Sub 20 vs. Brasil Sub 20

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 15:30 (TV).