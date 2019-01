El delantero y la institución azulgrana renovaron por un año no sin antes incluir una serie de cláusulas y reajuste salarial.

En este sentido, Nelson Haedo Valdez confirmó todas las versiones que se manejaban sobre las condiciones que le han sido impuestas.

“Se bajaron muchísimos los números de mi contrato (salario) ,se incluyeron cláusulas sobre lesiones y que yo juegue y esté a disposición en lo físico para el cuerpo técnico, pero eso (jugar) no depende de mí, sino del técnico (Jubero)”, mencionó el atacante hoy en charla con radio Cardinal.

Desmintió que él se haya puesto contrario a las propuestas de Raúl Zapag, mostrando toda su predisposición desde el primer día. “La gente empezó a decir que no firmaba porque no me querían pagar lo que pedía. Eso es mentira porque yo acepté lo que los directivos me ofrecieron”, afirmó.

En caso de lesionarse, Nelson no cobrará los días que pase indispuesto y hasta su reingreso a los trabajos. “Acepté todo para que vean mi compromiso con Cerro”, soltó.

Haedo, de 35 años, disputó 21 partidos (8 de titular) el año pasado, 44 desde su llegada, habiendo anotado siete goles en total (11 con tantos de la temporada anterior).

“Sabemos que es un momento difícil para el club, pero le pedimos a los hinchas que nos apoyen, que vamos a dar todo para sacar adelante esto”, sentenció.