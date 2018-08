A poco más de cuarenta años de su apertura, el polideportivo muestra una renovada cara, con tecnología de punta.

En la ceremonia, el ministro saliente Víctor Manuel Pecci dio las gracias a todos quienes marcaron la hoja de ruta en este lustro que sirvió para potenciar como nunca al deporte.

"Hemos cumplido con éxito, nos equivocamos tal vez en algún momento pero de los errores aprendimos. El único que no se equivoca es el que no hace nada", declaró el ex número uno del tenis nacional y noveno del mundo.

Pecci además extendió su agradecimiento al también saliente titular del Ejecutivo Horacio Cartes, quien lo nombró al inicio de su era como presidente.

"Soy una persona agradecida y en ese sentido agradezco al señor presidente por haberme elegido. Y a Itaipú que confió en el proyecto. No me quiero olvidar de nadie", añadió.

Pecci asimismo extendió sus salutaciones a obreros presentes en la apertura, a los empresarios que apostaron a la reconstrucción y responsables de la empresa que llevó adelante la obra.

En su discurso mencionó cada uno de los programas que impulsaron para respaldar el desarrollo del deporte en sus distintas disciplinas y a sus exponentes.

La ceremonia tuvo un marco imponente de público. El momento más emotivo quizás fue cuando Víctor Pecci recordó a su desaparecida madre, quien en una fecha como hoy debía cumplir 95 años.

Después se proyectaron imágenes de distintos momentos gloriosos del deporte. Además del presidente Horacio Cartes, la vice presidente Alicia Pucheta estuvieron presentes los representantes de los distintos ámbitos sociales.

El resto de la noche continuó con números artísticos.