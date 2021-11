El presidente de Sol de América no vino con juegos y soltó munición de grueso calibre sobre la figura del árbitro.

“No. No nos deja nada tranquilos su designación, no tiene explicación. No sé cuál sería el mensaje que nos quieren dar, a esperar y rezar", disparó hoy en charla con Fútbol A Lo Grande.

José Méndez arbitrará la cita definitoria entre franjeados y danzarines este miércoles desde las 19:00 en el Defensores del Chaco con el apoyo de Milciades Saldívar y Héctor Medina en líneas. Zulma Quiñónez será la cuarta árbitra y el VAR corre por cuenta de Mario Díaz de Vivar y su asistente, Eduardo Britos. El árbitro soporte será Alipio Colmán.

“Lamentamos muchísimo que nos designen éste árbitro, nos perjudicó mucho. Habíamos pedido por nota que no lo pongan más en nuestros partidos y ahora lo ponen en una final, increíble”, sentenció Figueredo.