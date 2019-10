Jugaban ex atletas de Brasil e Israel en la localidad portuaria de Haifa, Israel, en el marco de la Peace Game.

Algunas de las consagradas figuras fueron Rivaldo, Baptista, Ronaldinho y Kaká. Este fue protagonista de una curiosa acción.

La jueza, en un momento para el juego para amonestar al ex Milan. Acto seguido, la que parecía sería una expulsión no fue más que la extracción de un celular para fotografiarse con el ex futbolista.

Atentos a la tarjeta amarilla que le acaban de sacar a Kaká...



pic.twitter.com/gKSoP841b3 — AC Milan (@ACMilanGoleador) October 29, 2019

Después, otros integrantes del cuarteto arbitral aprovecharon la osadía de la colega para hacer lo mismo con otros de los que jugaron.

El partido acabó con marcador de 4-2 para los brasileños, con goles de Bebeto, Ronaldinho, Kaka y Amoroso.