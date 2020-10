El extremo argentino se reintegra a la División de Honor después de quedar desvirtuado su contrato con Atyrá FC (por la suspensión definitiva del torneo de la Intermedia 2020 a raíz de la pandemia).

Martín Giménez hizo historia en febrero del 2017 al convertirse en el primer extranjero en hacer tres goles en su debut en un torneo oficial del fútbol paraguayo. En aquella oportunidad, Sol de América apabulló 3-0 a Cerro Porteño en el Defensores del Chaco.

Pero la ilusión terminó rápido. El conflictivo atleta ya venía con antecedentes de su país, y sus ciclos en Sol de América estuvieron plagados de goles, noches de remontada y hasta de posibles transferencias, pero también de ‘fugas’ y desencuentros.

El empresario brasileño Regis Marques, que regenta la carrera de Giménez, no se viene con versos y advirtió que no se trata “de una oportunidad más”, sino más bien es “la última”. “Es un jugadorazo que tranquilamente pudo haber tenido tres millones de dólares en su cuenta, pero no aprovechó”, dijo hoy en charla con Deportes Uno.

A pesar del extraño comportamiento de Giménez, San Lorenzo, que se prepara a lo grande para intentar zafar del descenso, está dispuesto a darle una chance bajo la espartana disciplina impuesta por Roberto Torres.