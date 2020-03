Guillermo Beltrán, cliente fiel en partidos con Olimpia anotó la única conquista del partido a los 48' de la primera fracción.

Clave fue un error de Alfredo Aguilar, a quien se le va de las manos un disparo previo que el Memo lo recoge para definir de primera.

Prácticamente no sufrió Nacional para ganar. Los esfuerzos fueron necesarios para sostener la ventaja, no para aguantar a un Olimpia que no lo exigió y por ende facilitó la ventaja tricolor.

Además, la carga de nerviosismo jugó un rol preponderante, porque a la falta de claridad y buen juego perdieron la serenidad, siendo expulsados varios jugadores.

Juan Eduardo López echó a Derlis González, Néstor Camacho y asimismo a Daniel Garnero y su asistente Andrés San Martín. En Nacional se fue echado Claudio Núñez.

Olimpia pierde la ocasión ideal para subir a la cima. Libertad, que perdió con Guaireña respira tras este resultado y Nacional se enchufa de nuevo en el torneo.

Es la segunda derrota del Decano pero la primera que cuenta para las estadísticas, atendiendo a la anulación de la victoria de Guaraní por decisión del Tribunal Disciplinario de la APF.