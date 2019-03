El hoy exentrenador del equipo gumarelo tendría en mente reclamar ante la justicia el total de su contrato.

En este sentido, el presidente liberteño, Francisco Giménez Calvo, indicó que los abogados trabajan en una solución ‘pacífica’.

“Veremos si llegamos a un buen acuerdo con Leonel (Álvarez), es mejor un buen acuerdo que un pleito”, sostuvo el dirigente este mediodía en charla con Futgol 970.

Libertad despidió al estratega colombiano justificado en cláusulas incumplidas, lo que le daría la razón en una batalla judicial.

"ESTAMOS MEJOR"

Sobre el gran triunfo de anoche, paradójicamente en el debut de José Chamot, sustituto de Álvarez (en la Libertadores como técnico), dijo que no le hubiese sorprendido que su equipo consiga una mayor ventaja.

"Estamos mejor, ahora el equipo tiene más velocidad, ayer no me iba ser raro si marcábamos el segundo gol. Atacamos entre muchos y nos defendimos bien, fuimos un equipo muy compacto, me gustó mucho, la solidez del equipo”, celebró.