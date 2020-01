El futbolista de 35 años eligió fichar por el Estudiantes de Río Cuarto por los próximos seis meses.

Contó que le contactaron “varios clubes (de Primera)”, pero “no me convencía la propuesta”, aseveró.

“Quiero pelear por algo, ganar cosas. Quiero ganar un título”, refirió Ortigoza al momento de su presentación.

El mundialista albirrojo afirmó que a estas alturas de su carrera prioriza la opción real de festejar un título. “Prefiero ir a la Primera Nacional y tratar de ascender antes que estar en Primera para sumar puntos. Eso no me sirve, no me interesa”, disparó.

Estudiantes es hoy día puntero en la Zona A de la liga, con 28 puntos al igual que el Atlanta y Platense.

Ortigoza añade así el séptimo club a su foja. Antes jugó en Argentinos Juniors, Emirates Club, San Lorenzo de Almagro, Olimpia, Nueva Chicago y Rosario Central.