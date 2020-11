Para el triunfo aurinegro fue de clave importancia la intervención del VAR, que detectó un penal y corrigió una anulación por off side.

Sportivo San Lorenzo se ponía en ventaja con la anotación de Ignacio Miño a los 14' de la primera etapa. Este dio una media vuelta en el área rival y fusiló a Gaspar Servio.

Todo el primer lapso, San Lorenzo fue sólido en su juego, pero en el periodo complementario perdió fuerza y Guaraní encontró espacios para atacar.

Así llegó al empate gracias a una falta cometida a Edgar Benítez que en principio, el árbitro Derlis López no lo advirtió. Javier Báez ejecutó el penal y puso la paridad.

Pocos minutos después, José Florentín inclinó la balanza pero con ayuda del VAR, que corrigió la posición adelantada marcada por Milciades Saldívar.

Después del desnivel, Sportivo San Lorenzo ya no fue resolutivo pero no dejó de buscar el arco rival. Tuvo el empate pero fue anulado por claro off side.

Guaraní, hasta antes de este encuentro estaba entre los últimos de la clasificación, pero ahora alcanza 8 puntos y se mete a las primeras ubicaciones, dejando al Rayadito postergado en la novena posición.