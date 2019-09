La fiscalía española le fue de frente a Paulo Da Silva. El paraguayo fue interrogado en el marco del juicio por el presunto amaño del Zaragoza vs. Levante de 2011. Él se desmarca de las acusaciones, pero la querella utilizó sus propias declaraciones en su contra.

El zaguero del Gumarelo se encuentra en Valencia, España, donde responde ante la justicia por un caso de corrupción en la alta competencia que tardó casi ocho años en llegar a juicio oral.

Según informa la prensa argentina, que da especial destaque al suceso por la implicancia de Leonardo Ponzio, capitán del River Plate, “todos los acusados reconocen hasta con naturalidad que recibieron esos pagos”.

Los referidos “pagos” son los giros utilizados por la fiscalía para armar el caso. En este sentido, y siempre en la versión de la parte acusatoria, el Zaragoza habría pagado 965.000 euros a los futbolistas del Levante para asegurar la victoria en ese partido, ya que se jugaba la permanencia en Primera División.

El supuesto plan iba de la siguiente manera. El desembolso necesitaba una tapadera, es así que la directiva del Zaragoza ‘maquilló’ la salida de esos 965.000 de sus cuentas en forma de depósitos sucesivos a los jugadores de su plantel, haciéndolos figurar como ‘primas’. Los potenciales cómplices retirarían el dinero y se lo devolverían a los dirigentes, y estos finiquitaría el ‘negocio’.

Paulo Da Silva recibió dos de esos pagos (50.000 y 40.000 euros). Sobre el punto, el defensor alegó ante el Tribunal que él fue “una sola vez al banco” y que al llegar ya se encontró con un sobre sellado. Tras firmar se lo dejó a un empleado, como le solicitó la dirigencia.

La fiscalía refutó con energía la versión de Da Silva al momento de mostrarle los recibos de dos giros efectivizados. “Yo no quería ir con ese dinero, se lo di a un empleado del banco. Ni recuerdo a quien, yo fui una sola vez. No me acuerdo”, afirmó.

La declaración de Paulo concuerda con la del argentino Leonardo Ponzio, quien también afirmó que le dejó el sobre (con 85.000 euros) a un empleado del mismo banco a pedido de los dirigentes.

Por su lado, los españoles Ander Herrera (hoy día jugador del PSG francés) y Gabi admitieron haber retirado los sobres (no dejado en el banco). Estos aseguran haber entregado los sobres en persona al entonces presidente del Zaragoza, Agapito Iglesias.

Fuentes jurídicas adelantaron a la prensa española que los fiscales solicitan dos años de prisión y seis de inhabilitación para los implicados, y que LaLiga, en su acusación particular junto al Deportivo de La Coruña, el club que descendió aquel año a Segunda División, podría elevar esta petición hasta los cuatro años y una multa de 2.5 millones de euros.

Otro frente se abre en el posible castigo que aplique la FIFA. El Código Disciplinario, cuya nueva edición entró en vigor hace un mes, sanciona con una suspensión de un mínimo de 5 años y una multa de 100.000 francos suizos a quienes manipulen el desarrollo de un partido o su resultado, con la posibilidad de que sea a perpetuidad.

El juicio prosigue. Hasta el 13 de septiembre se dirimirán las cuestiones previas y se interrogará a los acusados. Durante los días 19, 20 y 25 de septiembre han sido citados para comparecer 22 testigos, entre ellos están Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo, Sergio González, exjugador del Levante y del Deportivo, Fernández Borbalán, árbitro de aquel choque y Quico Catalán, titular del Levante. Los días 26 y 27 están destinados inicialmente a las comparecencias de peritos y el 30 para las conclusiones definitivas e informes de las partes.