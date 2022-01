En la sala de conferencias de la “Nueva Olla”, se dio la oficialización del importante contrato de Cerro con “Chiqui” Arce, Zapag echó luz sobre lo que se viene para el 2022.

“Hoy se firma el contrato oficial que vincula al profe“ Chiqui ”Arce ya su cuerpo técnico, queremos soñar juntos. Vamos a trabajar fuerte y apostar a la esencia del club, es histórico porque nunca firmamos un contrato así ”, dijo Juan José Zapag.

"De momento la función del Gerente Deportivo no es necesario, no está descartada esa posibilidad pero lo hablaremos con el profe, son pocas personas que pueden cumplir con esa función en poco tiempo" manifestó el directivo, momento en el que el DT Arce pidió agregar : “Preferimos que se invierta más en las formativas”.

JEAN FERNANDES

"Su retorno significa un mensaje claro, su interés en continuar, esperamos a unas personas más, ya tenemos un acuerdo con el club para comprar 100% de su pase, estamos muy cerca de eso" dijo el dirigente al sobre el arquero brasileño que ya se encuentra en nuestro país.

RODRIGO MUÑOZ

“Lo incluimos al Popi Muñoz en la lista, ahora es cosa del club con el jugador negociar, nosotros lo necesitamos ya trabajando” dijo “Chiqui” sobre el uruguayo.

ROBERT MORALES

“Creo que Robert Morales continúa, hay una opción que no cumplió su representante, él o el club que pudiera estar interesado. Mientras no se haga uso de la cláusula es jugador de Cerro. La cláusula es poner un dinero importante al contado para el club, veremos si hay un cambio en la semana que viene ”, expresó el directivo azulgrana, dejando entrever que no está del todo asegurada la continuidad del delantero.

PRETEMPORADA