El vicepresidente financiero de Cerro Porteño, Juan José Zapag, salió al paso de las filtraciones de las presuntas deudas contraídas por el club y aclaró que no hay ni habrá hipoteca y que él es el garante.

Juan José respalda los préstamos sustraídos de bancos y financieras con su fortuna personal.

En este sentido, dijo hoy que los socios no deben preocuparse por los rumores ya que el patrimonio de la institución no corre ningún tipo de riesgo.

“La deuda total de Cerro es de un poco más de 20 millones de dólares. Eso está en el balance y no estamos atrasados con la cuota. No nos asusta ese tema. El club no está hipotecado, la garantía soy yo”, explicó en charla con radio Monumental.

La consulta al extitular se debió a la difusión de unos documentos donde se deja ver una deuda de 25 millones de dólares, en total, con cuatro entes financieros.

“La administración financiera está en el mejor momento de la historia del club, el que no esté conforme que vaya a la asamblea y de sus motivos”, zanjó por ese lado.

En otro punto, el dirigente cerrista pide calma y paciencia a la afición. Sabe y asume que los resultados no se están dando, pero “fueron dos años flojos y el mundo no se acaba”.

“Se debe seguir trabajando para tener años mejores”, sentenció.