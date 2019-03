El gesto relacionado a las tres Libertadores del equipo Decano no cayó bien en el equipo azulgrana, cuyos jugadores se querían comer vivo al delantero del Zamora venezolano.

Un detalle nada productivo para un jugador que comienza su carrera deportiva y, como ha sucedido en muchos casos, no sabe donde terminará de aquí a unos años.

El hecho levantó insultos e impropios de todo tipo, pero también reflexiones. Como la del periodista Ariel Marecos, que tuiteó: “Innecesario gesto de Guillermo Paiva, es muy joven, no sabe lo que la vida le depara. Muchos tuvieron que tragarse declaraciones, twits y cía al pasar de Cerro a Olimpia o de Olimpia a Cerro”.

Tal pensamiento fue rápidamente compartido por el delantero Pablo Zeballos, que fue un habitué de este tipo de choques en sus diferentes etapas con las camisetas de Cerro, Olimpia y Libertad.

“Dejá que te diga yo”, replicó PZ al comunicador.





Por su lado, Paiva habló en conferencia sobre el ‘desliz’ y refirió: “Lo hice sin pensar al gesto; ¿arrepentido? No sé, yo soy así. Los jugadores de Cerro me dijeron que estaba mal el gesto, pero no pasa nada”.