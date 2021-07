Kyrgios, que llegó a tercera ronda de Wimbledon, pero se tuvo que retirar por una lesión en el abdominal, anunció su salida al torneo olímpico, el que iba a ser el primero de su carrera.

"Es una decisión que no he tomado a la ligera. Ha sido mi sueño representar a Australia en los Juegos Olímpicos y sé que puede que no tenga otra oportunidad de nuevo. Pero también sé que lo de jugar en un estadio sin público no va conmigo. Tampoco me gustaría quitarle la oportunidad de jugar a otro australiano que esté bien físicamente", dijo Kyrgios en un comunicado.

Kyrgios apenas compitió esta temporada y desde el Abierto de Australia, disputado en febrero, solo ha jugado en Wimbledon. Reaparecerá, si su cuerpo se lo permite, en la gira de cemento americana.