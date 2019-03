Desde el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, aclararon que los dos miembros apuntados por el Club Cerro Porteño por 'parcialidad manifiesta' no conformarán el equipo que investiga la causa relacionada a pancartas 'ofensivas' hacia directivos y árbitros.

La causa abierta contra Cerro Porteño está relacionada a la supuestas infracciones a través de banderas, pancartas, carteles, pintatas, etc, ofensivas hacia la APF, el presidente Robert Harrison, vicepresidente de la APF, y al director del Círculo de Árbitros, aparecidas en el encuentro disputado entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño el pasado 2 de marzo.

​El Club Cerro Porteño presentó una recusación en contra de los doctores Carlos Dami Llano y Armin Echeguren, por supuesta parcialidad manifiesta. El primero es padre de un directivo del Club Olimpia, mientras que el segundo, en reiteradas ocasiones en sus redes sociales se declaró “anticerrista”.

El Tribunal Disciplinario de la APF decidió no hacer lugar a la recusación planteada por Cerro Porteño, argumentando que no existe incompatibilidad ni peligro de parcialidad que pudiera perjudicar a la entidad azulgrana.

En la misma resolución, el Tribunal decidió no integrar a los dos ‘apuntados’ por Cerro Porteño y el órgano fue finalmente conformado por por los doctores César Diesel, Evert Esquivel, Manuel Marti Fiandro, Raúl Sapena y Silvino Benítez.

“Yo no voy a permitir que se dude de la gente del Tribunal, por eso yo no les meto a ellos (Dami Llano y Echeguren). Pero, recusaciones por ser hincha de un club, no acepto”, explicó a HOY Digital el doctor Raúl Prono, presidente del Tribunal de Justicia de la APF.