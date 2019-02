El ahora entrenador del Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero charló con Radio Unión y dejó consideraciones vitales acerca de la Albirroja.

Algunas de ellas tienen que ver con el compromiso. "El jugador que viene a la selección debe saber que tiene que trabajar, no turistear", indicó.

Defendió a Robert Harrison y la gestión que viene realizando. "Tienen que buscar personas que lo apoyen, porque él es una buena persona", fundamentó.

Carlos Jara Saguier fue ganador de una medalla de plata en fútbol masculino en los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004.

Considera que "juegue quien juegue, que la selección lo haga bien es primordial. Deben ser once amigos y no once estrellas".

"Juan Carlos Osorio es un gran profesional. Y la Albirroja es sagrada. Tienen que estar ahí los que estén comprometidos al cien por ciento", afirmó.

Manifestó asimismo su deseo de retornar un día. "Pero quiero hacerlo porque tomen en cuenta mi capacidad. No por amistad", aclaró.

Quiere ver a un equipo paraguayo que sea fuerte y rocoso en sus líneas. "Me agradaría un día ver a Paraguay terminando un partido atacando y no colgado del travesaño", sugirió.

"Asimismo debemos aferrarnos a nuestra garra. No tienen que quitarnos nuestra identidad del centro, cabeza y gol. Deben potenciarlo y agregarle cosas en todo caso", añadió.

Refirió que "es importante la posesión de la pelota" y que "con eso se ataca y se defiende". "Por eso es importante escuchar a gente de fútbol y no venir a imponernos nada".

"Si fuera por mí preferiría gente con inteligencia y no precisamente con talento", indicó. Es además proclive a "realizar programas de trabajo que van desde las formativas hasta la Primera".

"Mantener una línea de trabajo, porque la formación y la competencia no van", consideró, además de señalar que "la influencia de los padres, clubes y empresarios son determinantes para el jugador".