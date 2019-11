Gustavo Morínigo fue el seleccionador de la Albirroja sub 17 en el reciente mundial de Brasil, donde Paraguay quedó eliminado en Cuartos de Final. En su concepto, el nivel de la Albirroja está retrasado una década y media en relación a los demás.

En charla exclusiva con Radio La Unión, Morínigo afirmó que la Albirroja está muy atrás en cuanto a crecimiento a comparación de las demás selecciones.

​“Estamos atrasados al menos quince años en cuanto a cambio de forma y estilos de entrenamientos”, aseguró el profesional.

Comparó el crecimiento de Brasil a la llegada de Adenor Bacchi, de quien dice que recuperó la identidad de juego que por años fue exitosa en la scratch.

“Brasil empezó a trabajar como europeos y le fue mal. Con Tité, Brasil recuperó su juego. Por eso, si me preguntan qué estilo prefiero apuesto a la época de más éxito”, contestó.

En ese aspecto recordó a la Albirroja de los primeros años del 2000, específicamente cuando Gerardo Martino agarró el mando en la mayor.

“La época del Tata se caracterizaba por una línea de tres. Era impresionante como presionaba esa línea, había un contagio de energía y fue casi la mejor actuación que se tuvo en una eliminatoria”, aseguró.

Manifestó que “si ahora por ejemplo medimos a Venezuela de igual a igual, a ellos les debemos morder”, ya que la Vinotinto creció una enormidad.

“Antes tenían miedo a la agresividad del juego aéreo paraguayo y ganar en el Defensores para ellos era terrible. El mismo Eduardo Berizzo me comentó eso en su momento”, dijo.

En cuanto a las formativas y su proyección a la primera, Morínigo refirió que “siempre les digo a los chicos que si nos superan y nos atacan no nos deben hacer goles ni en dos días. Pero si nos dejan jugar tenemos que pintarles la cara”.

Sobre su gestión en el Mundial, Gustavo afirmó que “se van viendo mejores cosas” en razón de que “es un proceso que va llevando dos años”.

“Estamos mejorando aún”, aseguró y manifestó que “con la sub 15, independientemente a que no estemos tendrá por primera vez un proceso completo desde los 14 hasta los veinte años de edad”.

El ex técnico de Nacional y Cerro Porteño contó que va forjando la implementación de la sub 13 en la selección, pero que no puede unificar criterios ya que esa edad aún la encasillan en escuelas de fútbol.

“Creemos que a medida que más temprano empecemos más arriba vamos a estar”, remarcó, siempre apuntando a llegar con solidez a la absoluta.