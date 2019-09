El atleta paraguayo hizo historia el fin de semana pasado al domar los 42 kilómetros de la maratón de Buenos Aires con un tiempo de 2h.10m31s, siendo este un nuevo récord nacional, el mejor de su carrera deportiva y que le consagró campeón sudamericano.

Además, Ayala se acreditó la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con marca A.

PROMESAS

El fondista visitó hoy al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de Gobierno, junto con la ministra de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), Fátima Morales.

“El presidente me prometió que me va a ayudar para lo que va a ser mi preparación para Tokyo. También me van a mejorar la beca, de esa manera ya puedo entrenar más tranquilo”, indicó Ayala a los medios.

Derlys tendrá desde octubre la beca B de la SND, lo que representa un importante aumento en sus ingresos. “Con el resultado de Lima obtendré la beca B. No puedo acceder a la beca A ya que es para medallistas (bronce, plata u oro) en los Panamericanos. Tengo que esperar cuatro años otra vez para ver is puedo seguir mejorando mi beca”, afirmó.

El atleta espera que las autoridades cumplan con sus promesas para así centrarse de lleno en lo que será la justa en tierras niponas.

“ESTOY MUY DOLIDO”

En otro punto, Derlys manifestó sentirse “muy dolido” por la decisión del Gobierno de bajar a Paraguay de la organización de los Juegos Odesur 2022.

“Es una decisión que ellos tomaron, nos duele a nosotros los deportistas. Vamos a tener que prepararnos para ir a representar a Paraguay en el país que sea”, señaló.

Al ser abordado sobre el posible reingreso de Paraguay entre los candidatos al Odesur 2022, Ayala indicó que “si están hablando de que no se puede, es porque no se puede”.

Ayala tiene ahora una cita obligada en Catar, donde es el invitado de honor para su maratón. Anunció que irá, pero no formará parte de los competidores al tener tan poco tiempo de recuperación.