Los movimientos en el estadio de Boca comenzaron muy temprano como María Geli Sousa (84 años), una de las primeras taxistas porteñas e hincha 'xeneize' desde hace 40 años.

Ella, como todos los simpatizantes locales colmaron el estadio para ver un triunfo de su equipo y torcer la historia de los últimos dos superclásicos que habían terminado con victoria 'millonaria'.

Sin embargo, el 2-0 en favor del conjunto visitante repitió la historia y enmudeció a uno de los colosos del fútbol mundial como lo es la Bombonera.

"No nos gusta perder, menos en nuestra propia cancha, pero no se nos dio el partido como pensábamos, no vi a los jugadores con ese ritmo de copa", sostuvo María Geli a la salida.

En tanto, a unos kilómetros de distancia de este epicentro del fútbol argentino, más precisamente en el estadio Monumental los simpatizantes de River gozaron de otra alegría ante el clásico rival.

"Siempre es una alegría ganarle a Boca. En los últimos años se hizo costumbre pero siempre se festeja de una forma especial", sostuvo Mariano Rey, socio que eligió con unos amigos este lugar para ver el superclásico.

La venta de los vendedores ambulantes a la salida de la Bombonera no fue esperado porque los simpatizantes salieron rápido y sin ganas de nada, sólo de volver a sus hogares y olvidar este mal trago.

En tanto, los simpatizantes de River tocaron bocinas y gritaron fuerte en toda la ciudad al término del partido como una forma de celebrar una nueva victoria ante Boca… y de visitante.