Uruguay y Paraguay empataron sin goles este jueves en Montevideo, pero pudo haber sido triunfo celeste si el VAR no anulaba el gol de Jonathan Rodríguez.

El asistente de VAR Nicolás Gallo hoy fue suspendido de manera indefinida por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Este avaló la anulación por parte del asistente de raya Miguel Roldán, quien también fue sancionado por la Conmebol.

ERA GOL LÍCITO

El VAR anuló mal el gol a Uruguay ante Paraguay y en consecuencia, la Conmebol suspende a Miguel Roldán, asistente de campo y Nicolás Gallo por tiempo indefinido

A los 24’ de la primera etapa, Jonathan Rodríguez marcaba el tanto de apertura para Uruguay, pero Roldán levantó la bandera de inmediato.

La revisión VAR arrojó que hubo posición adelantada, lo cual no ocurrió. Si bien Matías Viña estaba en off side, el mismo no estaba en participación de la jugada.

Se desconoce el criterio de los jueces para no subir el gol al marcador, aunque podría tratarse de que el mismo, para los árbitros haya interferido la visual al portero guaraní Antony Silva.

Uruguay quedó de esta manera quinto en la clasificación con siete puntos, al igual que Paraguay, que es cuarto y ocupando la última plaza directa a Qatar.