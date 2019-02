"De nuestros jugadores, más de la mitad ha recibido llamadas de extorsión; es algo con lo que nos enfrentamos esta vez", dijo Álvaro Dávila a Efe.

Morelia es una plaza con historia futbolística, sin embargo, atraviesa problemas de seguridad que provocaron que un par de jugadores que intentaron fichar decidieran declinar la oferta, expresó Dávila.

"Es un tema delicado, no quiero sacarlo a la ligera. La realidad es que estábamos avanzados en traer un delantero que milita en Paraguay y un defensa del fútbol europeo, sus nombres me los voy a reservar porque no tiene caso a estas alturas", señaló

Morelia es una ciudad reconocida a nivel mundial por su festival de cine y puntos turísticos, sin embargo ha sido acosada por la violencia. Álvaro Dávila explicó que, entre los jugadores de su plantilla, existen llamadas a posibles refuerzos para advertirles de la situación del territorio.

"Lo que pasa en Morelia se sabe en todas partes, es otro de los problemas. No es que me esté quejando porque así lo aceptamos y aquí estamos para trabajar, pero los comentarios que se hacen en el extranjero son negativos", reconoció.

Reconoció el directivo que el equipo se ha tenido que desprender de elementos valiosos como el chileno Diego Valdés o el mexicano Carlos Guzmán, debido a que sus ingresos por patrocinadores, derechos de televisión y mercadotecnia no les alcanza para operar la estructura del club.

"Si no vendemos jugadores estamos muertos; sin esa venta no tendríamos fuerzas inferiores, casa club y centros de formación. No vendemos por gusto, sino por necesidad. Ojalá la afición entienda que el dinero se ocupa para subsistir", concluyó.

El Morelia perdió 1-2 ante el Atlas el pasado viernes en la quinta jornada del Clausura y bajó al decimoquinto lugar de la clasificación con una victoria, un empate y cuatro puntos.