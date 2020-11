La sanción implica la exclusión de Rusia de la participación, la organización o la candidatura de grandes acontecimientos deportivos celebrados en ese tiempo, incluidos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y los Campeonatos del Mundo.

Con este castigo los deportistas de Rusia sólo podrán participar en esas competiciones cuando puedan demostrar que no están implicados en actos fraudulentos.

La AMA castigó a Rusia el 9 de diciembre de 2019 y casi un año después las dos partes se someten al dictamen del TAS.

El motivo de la sanción fue el descubrimiento por la AMA de la manipulación de datos que debía comunicarle el Laboratorio de Moscú como una de las condiciones que impuso a Rusia, en septiembre de 2018, para considerar a la RUSADA de nuevo conforme al cumplimiento tras haberla suspendido previamente.

- EL RECURSO

La sanción se impuso hace casi un año durante el proceso posterior a la rehabilitación en 2018 de la agencia rusa antidopaje (RUSADA) con determinadas condiciones tras haberla declarado incumplidora tres años antes.

Para la AMA se produjo una manipulación de la base de datos del Laboratorio de Moscú, cuya entrega era condición indispensable para la plena rehabilitación de la RUSADA, con la acusación de obstruir la investigación de nuevos casos de dopaje -al menos 145- a través de la alteración o eliminación de los datos del laboratorio, cambios que tuvieron lugar hasta enero de 2019.

Esta sanción ha supuesto un capítulo más en las posibles prácticas de dopaje en el deporte de Rusia, que se empezaron a investigar después de la emisión a finales de 2014 de un documental de la televisión alemana ZDF/ARD: “Secreto oficial dopaje. Cómo Rusia crea a sus ganadores”.

Entre sus consecuencias se incluye la imputación por posible corrupción del anterior presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), el senegalés Lamine Diack, la suspensión de la Federación de Atletismo de Rusia y la exclusión del sus atletas de los Juegos de Río 2016.

También la suspensión del Comité Olímpico Ruso por parte del COI, que obligó a que los deportistas rusos solo participaran en los Juegos de Invierno de PyeongChang 2018 bajo bandera olímpica.

Además de no poder participar en Juegos y Mundiales bajo su bandera, si la sanción se mantiene Rusia no podrá organizar eventos internacionales ni postularse a hacerlo -es el caso de los Juegos Olímpicos de 2032- y sus funcionarios y representantes no podrán formar parte de comités y federaciones, ni asistir a dichos acontecimientos deportivos.

En el caso de que dichos torneos ya le hayan sido concedidos, la AMA recomienda que le sea arrebatado dicho derecho, a no ser que sea legalmente imposible.

La sanción no afecta a la Eurocopa de fútbol del año que viene -San Petersburgo es sede con tres partidos de la primera fase y uno de los cuartos- ya que la AMA sólo se refiere a Juegos y Mundiales. Para la AMA la implementación de la sanción dependerá de las federaciones, que analizarán “cada caso”, ya que no es lo mismo un deporte individual que un deporte de equipo.

- LAS PARTES

La AMA espera la audiencia como una oportunidad de “presentar el caso al panel de forma clara y justa” y asegura no haber dejado “piedra sin remover para preparar la audiencia”, según su presidente, Witold Banka.

Linda Helleland, vicepresidenta de la AMA, afirmó que “este es el mayor escándalo que ha habido en el deporte mundial”. “Yo le pediría a Rusia que se disculpara por el dolor que ha causado a deportistas y aficionados”, dijo.

En Rusia, días después de conocerse la sanción el presidente, Vladimir Putin, señaló que no se corresponde ni con “el sentido común” ni con el “derecho internacional”.

“Nunca había ocurrido algo igual en la historia de la humanidad en ningún sistema jurídico y espero que nunca vuelva a ocurrir. Yo creo que esto nos da todos los motivos para suponer que esta decisión, lamentablemente, tiene un carácter político”, apuntó.

La doble campeona olímpica de salto con pértiga y Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2009, Yelena Ysinbayeva, calificó las sanciones como “extremadamente crueles, injustas, atroces y asesinas”.

Rusia presentó su recurso al TAS en contra de la opinión de quien entonces presidía su agencia antidopaje (RUSADA), Yuri Ganus, para quien “no hay posibilidades de ganarlo en el tribunal”. Ganus fue relevado del puesto a finales de agosto por el abogado Mikhail Bukhanov, de forma temporal con un plazo de seis meses para nombrar al nuevo responsable.

- LA AUDIENCIA EN EL TAS

El TAS confirmó hace días que la audiencia se prolongará hasta hoy en un lugar seguro en Lausana (Suiza), donde tiene su sede.

Ante las restricciones de viaje y las medidas sanitarias vigentes en Suiza y en el cantón de Vaud debido a la pandemia de covid-19, la vista tendrá un formato mixto en el que las partes, los representantes legales y los testigos expertos asistirán en persona o por videoconferencia.

La audiencia no será pública pese a la petición de la AMA para que lo fuera y el acceso a la misma estará estrictamente reservado a las personas directamente involucradas en el caso. No habrá acceso para personas externas y el TAS no organizará sesiones informativas para los medios de comunicación ni conferencias de prensa.

Al concluir la vista el 5 de noviembre, el panel que estudia el caso iniciará sus deliberaciones y preparará el laudo arbitral. La decisión no se anunciará cuando concluya la audiencia, sino en una fecha posterior y el TAS emitirá una breve declaración para confirmar que la audiencia ha concluido.