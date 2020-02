Alistando su pinta futbolera, en el banco del estadio Nicolás Leoz del Libertad, comenzó la charla con Karina Vega, la jugadora condecorada como la mejor del torneo local en el año 2019, donde sus 67 goles la premiaron con el galardón y el reconocimiento de los seguidores del balompié nacional.

Vega comenzó su camino futbolístico hasta por casualidades del destino. Mientras iba aún al colegio llegó una invitación para un torneo de handball. Cabe destacar que, en aquel entonces, no recibía todavía gran apoyo para dedicarse al fútbol. “Finalmente, era un torneo de fútbol y no de handball”, mencionó. Así fue como, a corta edad, encontró una verdadera pasión corriendo detrás de la pelota Nº 5.

Volviendo al presente, "Libertad está haciendo un esfuerzo extraordinario para traerme", comentó Vega. Karina es jugadora de Capiatá, pero la fusión de Libertad - Limpeño la tuvo en cuenta desde el 2019 y ella respondió como sabe: a base de buen juego y goles. "Salí goleadora, salimos campeonas absolutas. El equipo que tenemos es increíble", dijo —destacando a sus compañeras. "Tenemos las mejores jugadoras de Paraguay", declaró sin dudar.









“El año pasado no se nos pudo dar en la Libertadores, que es lo que más queríamos”, dijo. Mencionó además que fueron las únicas que no cayeron derrotadas ante las del Corinthians brasileño, equipo que salió a la postre campeón del torneo.

No obstante, Karina no solo se destaca en el fútbol. “Mis padres se conocieron jugando básquetbol”, expresó. Este fue el primer deporte que le dio alegrías —junto con el tenis— a Vega. Incluso consiguieron un histórico segundo puesto en el Sudamericano de Venezuela. Kari es recoconocida alera de Libertad y conforma un equipo con ‘jugadoras de la casa’. Mencionó, además, que se encuentran en el medio de un proceso que, poco a poco, va dando sus frutos.

Asimismo, Vega es una imparable en todo sentido. Consiguió sus primeros pasos profesionales en el fútbol gracias a una beca para estudiar en una universidad de los Estados Unidos. Mencionó que las yankees “no son tan técnicas, pero sí tienen mucho estado físico”, cuestión que ella está dispuesta a trabajar para que el fútbol femenino del Paraguay sea cada vez más competitivo, destacó encima la gran técnica que poseen las jugadoras paraguayas.

Vega renovó por dos años más con Libertad - Limpeño. Foto: Mathias Melgarejo Salum.

Tras recibirse como administradora de empresas, volvió a Paraguay y se asentó como bancaria. Agradeció a Sportivo Limpeño, Deportivo Capiatá y al Libertad por la chance que le dieron a ella de ser profesional en su país, hecho que es atípico en Paraguay y que ella espera que vaya in crescendo.

EL MOMENTO HISTÓRICO

Vega disputó un Sudamericano de fútbol femenino, donde Paraguay enfrentó a la selección de Brasil, quien contaba con quien sería una de las mejores futbolistas de la historia del fútbol: Marta. La situación era emocionante para Kari, ya que la brasileña era su ídolo en aquel momento. “Marta siempre fue una inspiración y ese partido significó seguir soñando en lo que yo quería ser: profesional”. Paraguay terminó segundo en el certamen y fue la única selección que no cayó ante la Verdeamarela en el torneo, gracias al épico 1-1 conseguido.

“En ese Sudamericano…” dijo Kari, mientras tomaba aire, “yo no sabía quién era el Dr. Nicolás Leoz”, continuó. “Me manda a llamar mi DT, hizo un cambio, ya que estábamos ganando. Me dice que había alguien que me quería hablar”. En sí, Vega narra que Leoz la elogia por sus cualidades futbolísticas y que desde allí ella se dio cuenta de que era buena en su vocación.

LA HISTORIA CON ROQUE SANTA CRUZ





Kari fue premiada como la mejor jugadora del torneo Apertura, Clausura y del año en los Premios de Primera de la APF. En la misma gala, Vega entregó el premio de goleador a Roque Santa Cruz y contó una jocosa anécdota:

“Tuve que entregar el premio a Roque Santa Cruz como el goleador del torneo APF. Se sube y todo el mundo capta el momento en el que nos reímos. Todos me dijeron ‘¿le pediste su remera?’, y yo les dije ‘¡No, si yo no soy olimpista!’. Lo que pasa es que me dice, ‘¿y tu trofeo?’ Y yo le dije, ‘¡tuve que dejarlo allá si te vengo a entregar tu premio!’. Se ríe y me dice, ‘después nos sacamos una foto’, o sea, él me pide una foto.”

Añadió, “el tipo de persona que es Roque, de la forma en la que te hace sentir… yo me sentí más importante que él. Después nos sacamos la foto y siguió hinchándome: ‘metiste más goles que yo y todo, ¡estoy pichado! Es un tipazo, Roque. Fue un momento único y que en toda mi carrera no se me va a olvidar”, finalizó.

SU SUEÑO A FUTURO

Vega comentó, además, que su objetivo mayor en el deporte es lograr un cambio y marcar el rumbo hacia la profesionalización del fútbol femenino en el Paraguay y que, para ello, tiene pensado abrir un gimnasio donde las chicas puedan ponerse a punto para practicar el deporte.