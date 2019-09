Álvaro Pereira tiene entre sus objetivos profesionales regresar a Paraguay para tener la revancha que por de pronto no ve cercana en Cerro Porteño. Asimismo habló de que está canalizando por las vías correspondientes la cancelación de una deuda que tienen con él.

El defensor uruguayo fue una de las más importantes contrataciones que hizo Cerro Porteño, pero fue abrumado por las lesiones.

Ello derivó en la cancelación de su contrato, pese a que en una primera instancia se le renovó el mismo. Palito lleva casi un año íntegro.

"Llevo nueve meses sin lesiones, entrenando en la alta competencia", explicó el charrúa a Radio Universo AM.

Contó que en su momento "tuve una charla linda con allegados a Sportivo Luqueño" y que un regreso al país "no lo descarto a futuro".

"No descarto volver a Paraguay. La familia también se sintió muy cómoda ahí", recordó y dijo que "me sentí persona persona normal, común y corriente"

"Me sentí cómodo en el día al día en Asunción, al calor, al tereré. Al San Juan ára", recordó con cierta nostalgia.

Lamentó que haya tenido que abandonar Cerro Porteño. "Por las lesiones no solo me perdí jugar en Cerro, me perdí jugar una copa del mundo y copa América", deploró.

Acerca de una deuda que el Ciclón mantiene con él, Álvaro comentó que "mi abogado está tratando eso. Yo estoy reclamando sólo lo que me deben sin querer perjudicar, que se cumpla lo que me corresponde", afirmó.

Actualmente, Pereira juega en Nacional de Montevideo.