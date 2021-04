Rentistas clasificó anoche a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 luego de vencer al Liverpool en la semifinal del Campeonato Uruguayo y sellar su boleto hacia la próxima instancia en la que luchará por el título con el Nacional de Montevideo, ganador de la Tabla Anual.

Consecuentemente, quedó definido el panorama de cara al esperado sorteo continental ya que la victoria de Rentistas envió automáticamente al Sao Paulo entre los integrantes del bombo 1 (A Peñarol le alcanzó para ir a la Copa Sudamericana).

LOS PARAGUAYOS

En lo que respecta a los paraguayos, Olimpia y Cerro Porteño forman parte de los cabezas de serie en el bombo 1, evitando en su arranque a equipos de la talla de Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Nacional de Montevideo y Sao Paulo.

POSIBLES RIVALES

El bombo dos está compuesto por Defensa y Justicia, Inter de Porto Alegre, Atlético Mineiro, Independiente Santa Fe, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Barcelona de Guayaquil, Racing de Avellaneda y la Universidad Católica de Chile.

En el bombo tres aparecen Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, América de Cali, Fluminense, The Strongest, Universitario, Deportivo Táchira y Argentinos Juniors.

Por último, en el bombo cuatro, se encuentran Deportivo La Guaira, Rentistas, Unión La Calera, Always Ready y los cuatro vencedores de los duelos de la tercera fase previa (Libertad vs. Atlético Nacional, Independiente del Valle vs. Gremio, Bolívar vs. Junior de Barranquilla y San Lorenzo de Almagro vs. Santos).

La fase de Grupos arrancará la semana del 21 de abril.