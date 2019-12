No cabe duda de que en Olimpia, tres personas son las principales piezas de esta nueva etapa cargada de éxitos. Comenzando por su presidente, que llegó al club cuando institucionalmente estaban por ir a la quiebra.

Marco Trovato decidió ser presidente del club en el peor momento de la entidad. Financieramente siquiera había fondos para pagar expensas básicas.

El reto para el joven empresario de entonces 35 años era reordenar la casa pero era preciso que el equipo empiece a funcionar y posicionarse en carrera por la obtención de títulos.

Las miles de soluciones llegarían a través de los logros en cancha. Pero no había fondos de inversión para armar un plantel de jerarquía.

Se imponía reflotar las formativas, involucrarlos en procesos de crecimiento, sostener planteles de primera y mientras tanto ver de dónde sacaban el dinero para cubrir deudas de hasta 25 millones de dólares.

Ese torneo aparte, Olimpia lo comenzó a ganar. Y en cancha, el equipo empezó a dar respuestas. Se vino la primera recompensa en el Clausura del 2015 en recordada finalísima con Cerro Porteño.

Pasaron varios técnicos. Uno de ellos, el español Fernando Jubero la pegó en el palo con dos sub campeonatos, pero solidificando un grupo de jugadores que hacía notar su enorme carácter.

Hubo desaciertos en las contrataciones, hasta que dieron en la tecla correcta con la repatriación de Roque Santacruz. Este llegaba lesionado y en baja física.

Pero Trovato apostó por él. Lo recuperaron, le dieron todo el tiempo necesario y de a poco comenzó a justificarse plenamente.

Atrás de la raya de cal, el director principal, el argentino Daniel Garnero, quien constituyó una base en torno al gran capitán y armando un equipo de hombres que tuvo sus vacilaciones pero que nunca dejó de dar respuestas cuando debió darlas.

"EN EL 2020, IREMOS POR EL PENTA"



En medio de la euforia por su 4° título al frente del @elClubOlimpia, Dani Garnero analizó los objetivos del Decano en 2020.



Marco Trovato fue responsable del reflote institucional. Encontró un técnico como Garnero que supo hacer un grupo de fuerza granítica y en cancha, el capitán que por dedicación, profesionalismo y rendimiento se convirtió en ejemplo.

Los tres son sin dudas los principales artífices más notorios de este Olimpia que hoy, como en aquellos tiempos dorados lo ganaba todo y hegemonizaba los torneos locales.

Claro está que tras bambalinas existen otros que dan su enorme aporte, pero los tres citados son las caras principales de este equipo que hoy saborea un tetracampeonato que no se puede discutir, más allá de que sólo los fanáticos encuentren alguna objeción en pos de no reconocer el trabajo que se hace y que les impida ver que una seguidilla como estas no es producto de la casualidad.