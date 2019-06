Tiene 34 años y podría darse que debute en Guatemala luego de casi veinte años de trayectoria en el fútbol.

Es defensor del club Coban Imperial. Nacido en Tiquisate, a una edad como la que tiene y no muy lejos del retiro percibe que esta es la magnífica oportunidad.

“Es un privilegio estar en la selección. Trataré de hacer las cosas de la mejor manera”, indicó González en una entrevista realizada por la periodista Jennifer Gómez de Prensa Libre.

Recorrió gran parte de los clubes de Primera de su país y si Amarin Villatoro decide, el domingo podría tener su debut.

González recuerda que el paraguayo Ever Almeida iba a darle esa chance en el 2012. “Lamentablemente, una lesión en la rodilla me dejó al margen y frustró mi gran deseo”, lamentó.

Pero lo destacado no es solo su eventual estreno, sino la preparación académica que tiene y que le asegura un porvenir venturoso si optara por no ser director técnico.

“Soy perito agrónomo y tengo pénsum (currículum) cerrado de ingeniero agrónomo. Traté de llevar el estudio y el futbol de la mano”, explicó.

Resaltó que “mi especialidad son los cultivos tropicales, pero es algo que no he podido poner en práctica por los equipos en los que he estado. Espero poder hacerlo algún día”, dijo.

Del amistoso del domingo con Paraguay, González admitió que “tenemos que ser realistas. Paraguay nos lleva ventaja y a nosotros nos afecta haber estado suspendidos dos años”.

Sobre eso cabe mencionar que Guatemala recibió dicho castigo en el 2016 por parte de la FIFA, tras comprobarse casos de corrupción en la administración del fútbol de ese país.

No participaron de certámenes oficiales tanto en rango mayor como en las formativas. Su presidente de entonces, Bryan Jiménez fue procesado, extraditado a Estados Unidos y condenado a prisión domiciliaria tras pagar una fianza de un millón y medio de dólares.

El último juego que animaron antes del castigo fue el 6 de setiembre del 2016. Enfrentaron y ganaron a San Vicente y Granadinas 9-3.

Volvieron a las canchas en el 2018 con triunfo ante Cuba 3-0 y a partir de ahí animó siete amistosos. En los siete anteriores recopila tres triunfos (dos ante Cuba y uno ante Costa Rica) y cuatro tropiezos (Argentina, Ecuador, Israel y El Salvador).