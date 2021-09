"No vamos a perder tiempo sobre lo que pasó el 18 de abril (fecha en la que divulgó la Superliga) y de la 'no tan Superliga', porque no me gusta darle tanta importancia a los fabricantes de fábulas", dijo desde Lausana Al-Khelaïfi, en su discurso de apertura de la Asociación Europea de Clubes (ECA) que también preside.

El abierto enfrentamiento se produce desde que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y líder de la iniciativa, dejó a entrever su total disconformidad por la salida de los otros nueve clubes que componían el certamen, en un principio.

"Nosotros hemos defendido los intereses del fútbol europeo para todos (...) mientras que los tres clubes rebeldes (Real Madrid, Barcelona y Juventus) malgastan energía, manipulando los hechos, y siguen poniendo el grito en el cielo. Los otros (clubes) avanzan para construir un mejor futuro para el fútbol europeo", agregó el dirigente catarí, en declaraciones recogidas por la prensa francesa.

El Manchester City fue el primero en salir del proyectado torneo, pero luego le siguieron los otros cinco clubes ingleses que iban a participar: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham y Chelsea.

Por su parte, al anunciar su salida de la Superliga, el Atlético de Madrid en un comunicado que "para el club es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente nuestros aficionados". Tras sus pasos fueron los italianos Inter y Milan.

La Superliga europea está convencida de que el sistema de status quo del fútbol europeo necesita cambiar. “Nosotros proponemos una nueva competición porque el sistema actual no funciona", afirmó Pérez en un texto.