Y es que a su vuelta a su país, la cuarentena sanitaria impuesta por el Gobierno desde marzo cambió su rutina de entrenamientos y su ritmo de trabajo: "de torneo en torneo" durante seis o siete meses al año, como comentó a Efe en una entrevista.

"Paramos dos meses sin hacer casi nada. Solamente hacíamos gimnasio en casa, que obviamente no es lo mismo que estar entrenando normalmente en la cancha de tenis y el gimnasio. Pero también tuvimos una pausa para descansar el cuerpo, que es super importante, y estar con la familia", explicó la tenista de 28 años.

Esa es la parte positiva que Cepede encuentra en este especial retorno al país, donde antes de la pandemia apenas pasaba dos o tres semanas entre competición y competición.

"Nunca estoy en los acontecimientos ni comparto mucho con ellos y en este lapso estoy compartiendo con mi familia y esto es lo positivo de todo (...). La parte de estar con la familia me vino super bien, yo soy muy de casa, muy de familia", aseguró la campeona de los Juegos Suramericanos de Medellín de 2010.

ENTRENAMIENTOS EN MODO COVID

Hace unas seis semanas, Cepede volvió al Centro Internacional de Tenis para retomar los entrenamientos por las tardes, aunque sin recuperar la normalidad completa, ya que los protocolos sanitarios le impiden tocar las pelotas de tenis para evitar contagios.

Por las mañanas seguía practicando físico en casa, pero desde la semana pasada, cuando lo permitieron las medidas sanitarias, también acude al gimnasio.

"De a poquito volviendo, poniendo a punto el cuerpo. Dejar tanto tiempo es difícil, te lleva trabajo volver, ya que estamos haciendo trabajos duros, te duele el cuerpo, pueden venir las lesiones… Hay que atender un poco esos temas", reconoció.

La tenista paraguaya confesó que va "despacio" pero con tiempo de recuperar lo perdido en los últimos meses para "llegar de la mejor manera cuando se reanuden los torneos".

A LA ESPERA DE TOKIO 2021

El sueño de Tokio 2020 se vio aplazado hasta 2021, un año que Cepede espera "que sea mejor".

Los Juegos Olímpicos de Japón no se borran de sus objetivos y espera recibir la confirmación oficial de su clasificación para competir.

"Tengo entendido que casi estoy clasificada. No quiero dar la confirmación todavía porque yo no lo he recibido, pero sí me dijeron que estoy casi segura. Vamos a esperar la confirmación", manifestó.

Por el momento, prefiere conservar la cautela ante la incertidumbre de la pandemia y "mantenerse a salvo" hasta ver "cómo va mejorando esto".

Además, antes de esa cita, Cepede se marcó "otros torneos importantes" y cuatro Grand Slam.

"Estamos parados desde hace mucho tiempo, los torneos van a estar super difíciles, tienes que tener un buen ránking para poder entrar en los torneos, dependerá mucho de eso y de la posibilidad de ver cuándo se podrá entrar para jugar", avanzó la tenista paraguaya.

Pero aunque el tenis comience a reactivarse en distintas partes del mundo donde ya comienzan a recuperarse de la pandemia, Cepede es consciente de que en "Sudamérica está agarrando bastante mal" el coronavirus.