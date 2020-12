Se espera que en las próximas horas Guaireña pida los puntos del partido contra el 12 de Octubre de Itauguá.

El caso se remonta al viernes pasado cuando ambos equipos debieron disputar su lance válido por la novena fecha en el estadio Luis Salinas. Sin embargo, la lluvia se llevó consigo las líneas del campo de juego y, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios del club local, no se pudo volver a fijarlas, por lo que el encuentro fue postergado hasta el domingo, cuando se retomó y el 12 se llevó un contundente triunfo (3-0).

El doctor Raúl Prono, del Tribunal Disciplinario de la APF, afirmó que de momento no se hizo efectiva la protesta. "No sabemos cómo va la mano, porque no sabemos qué pruebas presentarán”, afirmó en charla con radio Primero de Marzo.

El entendido explicó que una vez que el Tribunal reciba la denuncia -si se hace efectiva- corresponde correr el traslado al 12 de Octubre para que este, en un plazo no mayor a 72 horas, asuma su defensa “y al día siguiente se reproducen las pruebas, ya sean testigos, informes”.

PUNTOS QUE VALEN ORO

Al vencer a Guaireña, 12 de Octubre decretó el descenso del Sportivo San Lorenzo y aseguró su permanencia en el círculo de honor. La cosa se pone todavía mejor para el equipo de Pedro Sarabia (16) ya que desplazó a Olimpia (14) del segundo puesto del Clausura 2020 y con 37 puntos se ubica en zona de acceso directo a la próxima edición de la Copa Sudamericana en la tabla del acumulativo, cuando quedan dos fechas más por delante.

Guaireña (38 puntos en el acumulativo) continúa en el lote de los equipos que hoy clasificarían a la Sudamericana, pero se estancó en el octavo puesto (11 puntos) del Clausura 2020 y arriesga su participación en el ‘mata-mata’.

MUY APRETADO

Se calcula que, de presentarse la protesta esta semana, el asunto abarcaría entre 15 o 21 en resolverse, lo que atenta a todas luces contra el desarrollo de la siguiente fase del torneo Clausura. “No sería la primera vez que se retrase el campeonato por una protesta", alegó Prono.

Por su lado, en campamento guaireño están convencidos de poder hacerse con los tres puntos en los escritorios. "En las próximas horas vamos a estar formalizando. La protesta es la marcación de la cancha. El 12 de Octubre no puso en condiciones el campo de juego", dijo el asesor jurídico Néstor Rodríguez anoche en charla con radio 1.000.

La dirigencia del fútbol nacional está atenta a lo que decidan sus pares guaireños, teniendo en cuenta que el Clausura 2020 debe terminar el 30 de diciembre y unos días más representará un gasto extra en sus presupuestos, además de un nuevo retraso (o menos días de descanso para los atletas) en el inicio de la pretemporada 2021.