El choque de fusiones tuvo lugar esta mañana en el estadio Pioneros de Corumbá Cué donde Nacional/Humaitá hace de local.

Libertad/Limpeño arrasó con las anfitrionas con los goles de Damia Cortaza 4’), Erica Lonigro (20’), María Portillo (54’), Liza Larrea (60’ y 89’), Marta Aguero (91’) y Laurie Cristaldo (92’).

Con este resultado, las liberteñas vuelven a liderar el certamen y, prácticamente, no dependerán de lo que pase mañana en el clásico si es que logran imponerse a Sol de América el miércoles (14:00) venidero en el Optaciano Gómez, en partido de regularización por la fecha 7.

Por su lado, Sol de América derrotó a Guaraní con los tantos de Celeste Aguilera (40’), Mirta Pico (72’) y Diana Chinclana (77’) y llegó a los 16 puntos.

FECHA 8

-Viernes 13 de agosto

*Deportivo Capiatá 2-0 Guaireña

-Sábado 14 de agosto

*Sportivo San Lorenzo 2-0 River Plate.

*12 de Octubre (I) vs. Sportivo Luqueño (partido no disputado, pero pérdida de puntos para 12 de Octubre por no tener ambulancia)

-Domingo 15 de agosto

*Sol de América 3-0 Guaraní.

*Nacional/Humaitá 0-7 Libertad/Limpeño.

-Lunes 16 de agosto

*Cerro Porteño vs. Olimpia. 10:00. Nueva Olla.

CLASIFICACIÓN

Libertad/Limpeño 19, Deportivo Capiatá 17, Cerro Porteño 16, Olimpia 16, Sol de América 16, Guaireña 15, River Plate 9, Guaraní 7, Nacional/Humaitá 7, Sportivo San Lorenzo 7, Sportivo Luqueño 4, 12 de Octubre (I) 0.