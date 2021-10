El técnico del Atlético de Madrid se marchó por el túnel de vestuarios corriendo dejando a Klopp plantado. El alemán agitó la mano despidiéndose mientras Simeone desaparecía del césped del Wanda Metropolitano. Sí pudo dar la mano Klopp a otros futbolistas del Atlético como Kondogbia.

El gesto de Simeone no sentó bien a los comentaristas ingleses y Peter Crouch, exjugador del Liverpool, dijo que se puso en evidencia al hacerlo y Lescott apuntó que fue un acto "cobarde".

Simeone tras el partido comentó ese aspecto: "Normalmente yo no saludo después del partido porque no me gusta, no creo que sea saludable porque siempre hay uno que está disconforme. Yo lo pienso así, ellos tienen una cultura diferente. Si ahora le veo le saludo, seguro".

El Liverpool venció por 2-3 al Atlético de Madrid en el Wanda en un partido marcado por la polémica, tras un penal anulado por el VAR a favor de los rojiblancos en los últimos minutos de partido.