El presidente de Cerro Porteño lanzó duras críticas hacia el arbitraje y le pegó de lleno al “argentino que trajo APF y se cree el mejor por pitar tres Mundiales”. No se mordió la lengua y dejó en claro que existe cierta animadversión hacia su club.

Raúl Zapag salió a disparar a diestra y siniestra por los errores arbitrales.

En este sentido, dijo hoy en charla con radio la Unión que no ve igualdad de criterios a la hora de juzgar a los diferentes equipos. “La vara con la que miden los árbitros a Cerro es horrible, nos están perjudicando muchísimo”, lamentó.

Indicó que a este ritmo la gran víctima no será su equipo, sino todo el fútbol local: “La consecuencia es que no vamos a ir más a los Mundiales, no le importa a la APF lo que pasa con el fútbol nacional”, declaró.

PALOS PARA ELIZONDO

En otro punto, el dirigente azulgrana giró la mirada hacia el hoy director de la Comisión de Árbitros, el argentino Horacio Elizondo.

“La APF trae un muchacho de Argentina que dicen que es el mejor porque dirigió tres Mundiales, pero no mejora nada. El arbitraje está fundiendo el fútbol paraguayo. Funde completamente todo el trabajo de la gente que ama el fútbol”, soltó.

JUBERO

Por último, el titular se refirió a la situación del entrenador español Fernando Jubero. Contó que hay respaldo total y tanto él como su comisión está a favor de mantener el proceso.

“Estamos firmes con Fernando Jubero, no cortar el proceso. Quiero que continúe el entrenador y que la mitad más uno nos acompañe”, sentenció.