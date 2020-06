El ex Real Madrid, Arsenal, Tottenham, entre otros, está en Togo, su país, aguardando que las fronteras se abran.

En este sentido, Olimpia solicitó al Gobierno paraguayo la autorización correspondiente para gestionar la vuelta del artillero africano, pero le surgen escollos en el camino.

Es que el astro no tiene disponible (o no cuenta con autorización para utilizar) su avión privado. Entonces, se plantea la posibilidad de traerlo en un vuelo vuelo humanitario, pero no hay ninguno que el Paraguay gestione desde África y tampoco está previsto alguno desde Europa en las próximas semanas. Las opciones pasan enteramente por los vuelos comerciales (y las conexiones).

Otro detalle tiene que ver con las medidas de contingencia en los distintos países que debe transitar el jugador al salir de Togo. Ello choca de frente con el cronograma del fútbol paraguayo, que estableció la vuelta a los entrenamientos individuales desde esta semana. Es decir, Adebayor podría ser sometido a cuarentena en cada país y, a su arribo, nuevamente en el Paraguay.

La vuelta a los entrenamientos colectivos será el lunes 22 de junio. El Apertura 2020 se reanudará el 17 de julio, para finalizar en octubre.

Los directivos de Olimpia aseguran que la estrella africana tiene la firme intención de cumplir con el contrato y jugar la Copa Libertadores (donde debe cumplir dos partidos de suspensión por la roja directa que vio en el cotejo ante Defensa y Justicia).