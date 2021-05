Aunque la ola de indignación contra los ataques israelíes sobre la franja de Gaza es igualmente fuerte en Argelia, cientos de compatriotas reciminaron a Mahrez que no se haya comprometido igualmente en la defensa de los miles de argelinos que han sido encarcelados en los dos últimos años por participar y apoyar al movimiento social masivo de oposición "Hirak".

El "Hirak" estalló en febrero de 2019 en Argel para provocar la salida del poder del entonces presidente Abdelaziz Bouteflika, gravemente enfermo desde 2019, y tras su dimisión en abril continuó con sus manifestaciones semanales para exigir la caída del régimen militar, que domina el país desde la sangrienta guerra que condujo a la independencia de Francia en 1962.

Aunque las marchas se interrumpieron por las medidas anti-covid19, se reanudaron el pasado marzo y han supuesto la detención y condena a años de cárcel de cientos de personas, acusadas de delitos tan vagos como "ofensa al presidente" "y amenaza a la seguridad nacional".

PALESTINA SÍ, ARGELIA NO

La semana pasada, la propia ONU declaró públicamente su preocupación por lo que consideró un peligroso incremento de los abusos y la violación de los derechos como la libre opinión o expresión, o la libertad de prensa en Argelia.

Y aunque la mayoría de las interacciones y respuesta al simbólico mensaje de Mahrez -una foto Palestina con el símbolo de la victoria y el hastag #saveSheikhJarrah- son de agradecimiento de palestinos e internautas árabes, con recuerdos de otros jugadores comprometidos con la causa palestina, otros muchos se quejan de que no condene de la misma manera la represión en Argelia.

"No vio la tortura y violación de jóvenes manifestantes pacíficos en Argelia, no vio a los jóvenes en huelga de hambre, no vio a los menores que sufrieron abusos físicos en las comisarías, no vio los secuestros y detenciones secretas", recrimina uno de los internautas.

"¿No ha visto a su gente sometida a torturas y violaciones y todas las demás prácticas coloniales?", le pregunta otro mientras que un tercero le recuerda que la bandera palestina también flameaba junto a la bereber -prohibida por el régimen en las marchas- en las manifestaciones del Hirak.

Cerca de un centenar de palestinos, la gran mayoría de ellos civiles, han muerto en los últimos días a causa de los bombardeos aéreos y terrestres del Ejército israelí sobre la franja de Gaza -confinada desde 2006- , mientras que tres israelíes han perdido la vida a causa de los cohetes lanzados por el grupo islamista radical Hamas.