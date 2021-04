Su legendaria figura cobra ahora incluso más valor porque Eire, que repitió la hazaña en 1994 y 2002, no parece que llegará a Catar 2022, después de perder sus dos primeros encuentros de clasificación ante Serbia, en Belgrado, y Luxemburgo, en Dublín.

No son simples tropiezos. Su entrenador, Stephen Kenny, aún no ha ganado ninguno de los once partidos disputados desde que tomó las riendas hace un año.

Al otro lado de la frontera, en Irlanda del Norte, la situación es parecida para el combinado nacional de la provincia británica, que tampoco pisa un Mundial desde 1986.

La pregunta que muchos se hacen es si ha llegado el momento de que esta isla tenga una sola selección, con jugadores católicos y protestantes, unionistas y nacionalistas, británicos e irlandeses.

DOS IRLANDAS, UNA SELECCIÓN

La respuesta es un "sí rotundo", subraya a EFE Cormac Moore, autor del libro "The Irish Soccer Split" ("El Cisma del Fútbol Irlandés").

De hecho, explica, desde la partición de Irlanda en 1921 en las dos jurisdicciones actuales -tras la guerra de independencia con Gran Bretaña-, otros deportes han mantenido una única selección, como el atletismo, boxeo, cricket, baloncesto, hockey o rugby.

"La coyuntura política no fue, por tanto, el principal detonante de esa separación, sino las luchas de poder entre la federación de fútbol, con sede en Belfast y fundada en 1880, y su delegación en Dublín, que entendía que en el norte se discriminaba a los colegas del sur", precisa Moore.

El enfrentamiento armado durante la guerra de secesión y ese "sentimiento de agravio", agrega, precipitaron el cisma y Dublín, como capital ya de un Estado independiente, creó en 1921 su propia federación irlandesa de fútbol (FAI), reconocida por la FIFA en 1923 y por la UEFA en 1954.

Moore recuerda que durante la década de los 70, las dos partes, con el apoyo de futbolistas de la talla del norirlandés George Best, consideraron la posibilidad de formar una única selección, pero esos esfuerzos se fueron al traste con el recrudecimiento del conflicto en la región.

Con el proceso de paz en marcha desde 1998, la idea de la reunificación volvió a tomar forma, si bien la llegada de otro invitado ha enfriado de nuevo los ánimos: el Brexit.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) ha acentuado las diferencias y los recelos de las dos comunidades históricamente enfrentadas en el Ulster, que ahora, más que nunca, defienden su identidad "irish" o "british".

"Eso es importante, porque la creación de una sola selección requiere concesiones culturales, como las banderas, los escudos, emblemas o himnos. La selección norirlandesa, a diferencia de la escocesa o la galesa, entona el 'Dios Salve a la Reina' antes de sus partidos", observa Moore.

De todas formas, "todo serían ventajas", a su juicio. La unión de las dos federaciones y, quizá de sus respectivas ligas (semiprofesionales), podría emular, sostiene, "los éxitos de otras naciones de similar tamaño", como Dinamarca, Bélgica o Uruguay.

GLOBALIZACIÓN Y FÚTBOL

El sistema actual no permite la inyección de dinero necesaria para mejorar las canteras de los clubes irlandeses y norirlandeses, indica a EFE Emmet Malone, especialista en fútbol del diario "The Irish Times".

Además, dice, la globalización ha transformado las condiciones que hicieron que la isla tuviera hasta hace unos años dos selecciones relativamente competitivas, con jugadores en equipos importantes de la primera división inglesa.

"La 'Premier' ya no solo se nutre de futbolistas irlandeses, escoceses o galeses, sino, sobre todo, de otros procedentes de Sudamérica, África o Europa. La calidad de nuestros jugadores ha caído en los últimos años", asegura Malone,

En la temporada 1992-93, en la recién refundada Premier League, debutaron 16 jugadores irlandeses formados en las estructuras de la FAI. "Entre todos -detalla-, disputaron un total de 15.914 minutos y cinco de ellos pertenecían a clubes que acabaron entre los seis primeros".

"En 2019, teníamos a nueve jugadores que disputaron en conjunto 13.031 minutos, pero, de esos, tres pertenecían a equipos de media tabla y seis a clubes colistas", lamenta Malone.

En las últimas décadas, los "verdes" tampoco han atraído el talento de jugadores de origen irlandés nacidos en Reino Unido, que ya sea por motivos sentimentales o porque entienden que no llegarán a la selección inglesa optan por "fichar" por Irlanda.

Ese fue, por ejemplo, el caso de futbolistas como Michael Robinson (Liverpool, Osasuna) o John Aldridge (Real Sociedad, Liverpool).