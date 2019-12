Al ser cuestionado sobre el merecimiento de Messi al haber obtenido este galardón, Ronaldinho, quien fue figura del Barcelona de España, reconoció que es incómodo acentuar a Messi como el mejor de la historia.

“Me alegro por Messi porque es un amigo, además de que ha sido un estandarte del Barcelona. No me gustan las comparaciones porque es difícil identificar quién es el mejor de la historia, ahí está Diego Maradona, Pelé, Ronaldo, no puedo decir que Messi sea el mejor de la historia, sí que es el mejor en su época”, señaló.

Ronaldinho tuvo una exhibición anoche en el Estadio Centenario de Morelos, centro de México, acompañado del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, Gobernador del Estado.

El brasileño, que pasó por equipos como Barcelona, Milán y París Saitn Germaín, firmó por jugar un par de partidos amistosos en México ante combinados de ex jugadores estelares de la liga mexicana.