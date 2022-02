Las escuderías continuaron acumulando kilómetros este jueves, con el piloto de Ferrari parando el cronómetro en 1:19.689 con neumáticos medios, si bien más allá del asfalto la operación militar de Rusia contra Ucrania ganó protagonismo en el circo de la F1.

Los equipos anunciaron una reunión este mismo jueves para analizar la situación y evaluar los pasos a seguir con el Gran Premio de Rusia en Sochi, previsto entre el 23 y el 25 de septiembre.

El primero en levantar la voz en la rueda de prensa de los entrenamientos fue el alemán de Aston Martin Sebastian Vettel, quien aseguró que no pisará el asfalto de Sochi si finalmente se disputa la carrera.

"Después de las noticias de esta mañana me desperté conmocionado. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. En mi opinión, creo que no debo ir. No iré al GP de Rusia. Creo que está mal correr en ese país", aseveró el cuatro veces campeón del mundo.

En la misma línea se refirió el vigente campeón, Max Verstappen (Red Bull), mientras que el español Fernando Alonso (Alpines) opinó que la decisión "será de la Fórmula Uno", si bien puntualizó que todos los pilotos tienen una opinión clara al respecto.

Ni el Alpine de Alonso ni el Red Bull de Verstappen rodaron este jueves en el asfalto de Montmeló. Sí lo hizo por la tarde Vettel, quien completó 74 vueltas y acabó con el sexto mejor tiempo de la jornada (1:20.784).

Se situó el alemán a casi dos segundos del cronómetro de Leclerc, que en la segunda tanda reveló a su compañero de equipo Carlos Sainz, que corrió por la mañana, y superó el mejor tiempo que Daniel Ricciardo (McLarente) -tercero- firmó en la matinal.

El piloto monegasco se quedó a pocas centésimas de mejorar el tiempo que selló Lando Norris (McLaren) en la jornada del miércoles, pero fue lo de menos ya que su F1-75 mostró una gran fiabilidad y completó un total de 79 vueltas.

Por la mañana, el Ferrari que rodó en Montmeló fue el del español Carlos Sainz, quien, como su compañero, también estuvo sólido completando un total de 71 vueltas y firmando el quinto mejor tiempo del día (1:20.546) con gomas medias.

Tras el parón, el francés del AlphaTauri Pierre Gasly (1:19.918) consiguió el segundo mejor tiempo de la jornada y se convirtió en el pilotó que más vueltas realizó (147) tras las dos sesiones de la jornada.

El británico de Mercedes Lewis Hamilton aprovechó la sesión matinal para probar sensores aerodinámicos en su monoplaza y se situó en la cola de la clasificación (1:22.562), si bien lo hizo con neumáticos duros completando un total de 40 vueltas.

Tras una primera jornada sin sobresaltos, este jueves se vivieron las dos primeras banderas rojas de los test. Por la mañana el mexicano de Red Bull Sergio Pérez padeció una avería en la curva 13 del trazado, mientras que en la segunda tanda el Haas del ruso Nikita Mazepin quedó parado en el segundo sector.

Pese a ello, el RD18 de Pérez rodó por la tarde, firmó el séptimo mejor tiempo de la jornada (1:21.430) y cerró el día con un total de 78 vueltas.

El Circuito de Barcelona-Cataluña volverá a abrir este viernes para la tercera y última de sesión del primer test de la pretemporada.

- Tiempos de la segunda jornada de entrenamientos:

.1. Charles Leclerc (MON/FERRARI) 1:19.689 79 vueltas.

.2. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) 1:19.918 147 vueltas.

.3. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) 1:20.288 126 vueltas.

.4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.537 66 vueltas.

.5. Carlos Sainz (SPA/Ferrari) 1:20.546 71 vueltas.

.6. Sebastian Vettel (ALE/Astona Martin) 1:20.784 74 vueltas.

.7. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:21.430 78 vueltas.

.8. Nikita Mazepin (RUS/Haas) 1:21.512 42 vueltas.

.9. Alex Albon (GBR/Williams) 1:21.531 47 vueltas.

10. Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo) 1:21.885 71 vueltas.

11. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:21.894 61 vueltas.

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:21.920 55 vueltas.

13. Mick Schumacher (SUI/Haas) 1:29.949 65 vueltas.

14. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:22.164 125 vueltas.

15. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:22.288 21 vueltas.

16. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:22:562 40 vueltas.