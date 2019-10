Una de las pocas acciones que Serbia generó en avanzada terminó bien. Fue a los 89’ minutos.

El ataque local desbordó por izquierda y tras el centro de Milan Rodic, Aleksandar Mitrović aplica el testazo que vence a Roberto Fernández.

Paraguay ya no tuvo tiempo para nivelar y mucho menos volcar el resultado. Tuvo un gol al inicio del complemento por medio de Junior Alonso pero el juez invalidó la acción.

Aquello, de haber valido habría sido la ventaja inicial y tal vez pudo haber delineado otro desenlace, porque en el desarrollo del primer tiempo, la selección guaraní fue muy eficiente en su desempeño.

Tuvo dominio de pelota, buena circulación pero hasta ahí. Blas Riveros fue uno de los conductos por izquierda para arrimar peligro al arco de Predrag Rajkovic.

Miguel Almirón, el talentoso creador no estuvo muy enganchado en el juego y para peor, por simular un penal fue expulsado por doble amonestación.

Serbia no fue un rival demasiado exigente. Sí disciplinado, fue paciente y no perdió el orden en ninguna de sus líneas. No fue un oponente que brille por su juego pero encontró una opción y no la desaprovechó.

El domingo es el cierre de esta gira con el compromiso que la selección animará con Eslovaquia a las 15:45 horas en Bratislava.