Mercedes, amplia dominadora del campeonato de constructores, con los últimos siete títulos en su poder, trabajó sobre la misma base del coche del año anterior pero introduciendo "considerables cambios" en la aerodinámica, la suspensión, el sistema de refrigerado y el motor.

El coche seguirá mostrando el color negro del año pasado, para destacar el "compromiso del equipo en luchar por la diversidad y la inclusión en el deporte".

Además se han incluido elementos plateados tradicionales para visibilizar a la marca Mercedes.

Toto Wolff, director del equipo, aseguró que ve la misma "hambre y pasión" en el equipo que cuando llegó en 2013 y que cada temporada presenta nuevos retos y objetivos.

"2021 trae nuevos cambios en temas de regulación que podrían impactar en nuestra competitividad, además del límite presupuestario y la preparación para los grandes cambios de 2022", añadió.

La primera vez que se podrá ver el nuevo W12 en movimiento será en el primer día de pretemporada en Bahréin el 12 de marzo.

Los pilotos titulares de Mercedes para la temporada 2021 serán Hamilton, en busca de su octavo título, y el finlandés Valtteri Bottas.

Introducing the W12 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021